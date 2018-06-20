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Суд відпустив під заставу бандитів, які оббирали підприємців

Середа, 20 червня 2018, 11:16

Святошинський райсуд Києва відпустив під застави чотирьох бандитів, які відбирали гроші у підприємців.

Про це начальник київської поліції Андрій Крищенко повідомляє у Facebook.

"У серпні минулого року поліцейські Києва затримали групу розбійників (чотирьох осіб) на підприємців: мінімальна сума, яку вони відібрали, – 300 тисяч гривень, а бувало – і по кілька мільйонів. При цьому вони застосували силу до потерпілих, а подекуди – навіть зброю, яку вилучили під час затримання", – зазначає він.

Усіх чотирьох арештували, додає Крищенко.

"У ході слідства слідчі зібрали доказову базу і розпочали додаткову кваліфікацію їх дій - бандитизм, тобто вчинення злочинів озброєною бандою", – інформує він.

"За чотирма епізодами їхньої злочинної діяльності (розбійні напади, бандитизм, крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах, ще двоє фігурантів – додатково за зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю) слідство завершене, матеріали у лютому передані на розгляд до Святошинського районного суду. Інші – виділені в окремі кримінальні провадження", – пише Крищенко.

"У травні суд відпускає двох учасників банди під заставу у розмірі 168 тисяч гривень. Днями суд відпускає під заставу у розмірі 211 тисяч гривень двох інших фігурантів, у тому числі організатора банди", – заявляє він.

Крищенко обурюється: "На вулиці столиці випустили людей, які організували озброєну банду, яка "полювала" на підприємців у центрі Києва!".

"Вони не є громадянами України і не мають постійного місця проживання, вони серйозно готувалися до нападів (навіть змінювали колір автівок за допомогою спеціальної плівки), вони після вчинення злочинів втікали з місця події на шаленій швидкості, створюючи на дорозі аварійні ситуації", – додає він.

Крищенко наголошує, що зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Зважаючи на те, що в Україні проголосували за створення антикорупційного суду, пропоную створити #антибандитський_суд", – заявляє начальник поліції Києва.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналсудполіція
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