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Суд отпустил под залог бандитов, обиравших предпринимателей

Среда, 20 июня 2018, 11:16

Святошинский райсуд Киева отпустил под залоги четверых бандитов, которые отбирали деньги у предпринимателей.

Об этом начальник киевской милиции Андрей Крищенко сообщает в Facebook.

"В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек) на предпринимателей минимальная сумма, которую они отобрали, – 300 тысяч гривен, а бывало – и по несколько миллионов. При этом они применили силу к потерпевшим, а иногда – даже оружие, которое изъяли при задержании", – отмечает он.

Всех четырех арестовали, добавляет Крищенко.

"В ходе следствия следователи собрали доказательную базу и начали дополнительную квалификацию их действий – бандитизм, то есть совершение преступлений вооруженной бандой", – информирует он.

"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов – дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд. Другие – выделены в отдельные уголовные производства", – пишет Крищенко.

"В мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тысяч гривен. На днях суд отпускает под залог в размере 211 тысяч гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды", – заявляет Крищенко.


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Он возмущен: "На улицы столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, которая "охотилась" на предпринимателей в центре Киева!".

"Они не граждане Украины и не имеют постоянного места жительства, они серьезно готовились к нападениям (даже меняли цвет автомобилей с помощью специальной пленки), они после совершения преступлений сбегали с места происшествия на большой скорости, создавая на дороге аварийные ситуации", – добавляет  он.

Крищенко подчеркивает, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

"Учитывая то, что в Украине проголосовали за создание антикоррупционного суда, предлагаю создать #антибандитский_суд", – заявляет начальник полиции Киева.

Алена Рощенко, УП
Темы: криминалсудполиция
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