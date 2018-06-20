Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: У води України нелегально заходять танкери з нафтопродуктами

Середа, 20 червня 2018, 12:12

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нейтральні води України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами, які у подальшому нелегально потрапляють на автозаправні станції.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу, розповідаючи про існуючі в Україні схеми контрабанди.

"Хочу на весь світ сьогодні повідомити, що в нейтральні води України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами, потім до них підходять невеликі за ємністю судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали без жодного розмитнення, без жодної легалізації цього товару, який потім потрапляє по тіньовим схемах на автозаправні станції, у тому числі із сумнівною якістю", - заявив Гройсман.

За його словами,  це багатомільярдна схема ввезення нафтопродуктів в Україну.

"Розумію, що від сьогодні у мене стало набагато більше ворогів, але я ніколи не ставив власні інтереси понад інтереси держави", - додав керівник уряду.

Він зазначив, що також існує схема ввезення заборонених та дешевих марок пального під виглядом "євро-4".

"Фактично дурять українців тим, що під маркою "євро-4" ввозять низькоякісні паливно-мастильні матеріали", - сказав Гройсман.

Він також перерахував інші контрабандні схеми, зазначивши, що вони працюють завдяки допомозі нечесних правоохоронців.

Прем'єр запевнив, що Україна без контрабанди можлива, але для цього потрібна самовіддана праця поліції, прозора робота українських прикордонників, а також допомога та підтримка Генпрокуратури, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та інших органів.

Гройсман додав, що у Міністерства внутрішніх справ "є багато наручників", які будуть одягати на тих, хто займається контрабандою.

Також він пообіцяв щомісяця публічно звітувати про успіхи у боротьбі з цим явищем.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрКабінет міністрівнафтаконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: