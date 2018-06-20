Гройсман: У води України нелегально заходять танкери з нафтопродуктами

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нейтральні води України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами, які у подальшому нелегально потрапляють на автозаправні станції.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу, розповідаючи про існуючі в Україні схеми контрабанди.

"Хочу на весь світ сьогодні повідомити, що в нейтральні води України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами, потім до них підходять невеликі за ємністю судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали без жодного розмитнення, без жодної легалізації цього товару, який потім потрапляє по тіньовим схемах на автозаправні станції, у тому числі із сумнівною якістю", - заявив Гройсман.

За його словами, це багатомільярдна схема ввезення нафтопродуктів в Україну.

"Розумію, що від сьогодні у мене стало набагато більше ворогів, але я ніколи не ставив власні інтереси понад інтереси держави", - додав керівник уряду.

Він зазначив, що також існує схема ввезення заборонених та дешевих марок пального під виглядом "євро-4".

"Фактично дурять українців тим, що під маркою "євро-4" ввозять низькоякісні паливно-мастильні матеріали", - сказав Гройсман.

Він також перерахував інші контрабандні схеми, зазначивши, що вони працюють завдяки допомозі нечесних правоохоронців.

Прем'єр запевнив, що Україна без контрабанди можлива, але для цього потрібна самовіддана праця поліції, прозора робота українських прикордонників, а також допомога та підтримка Генпрокуратури, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та інших органів.

Гройсман додав, що у Міністерства внутрішніх справ "є багато наручників", які будуть одягати на тих, хто займається контрабандою.

Також він пообіцяв щомісяця публічно звітувати про успіхи у боротьбі з цим явищем.