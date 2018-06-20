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Гройсман: В воды Украины нелегально заходят танкеры с нефтепродуктами

Среда, 20 июня 2018, 12:12

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в нейтральные воды Украины заходят танкеры с горюче-смазочными материалами, которые в дальнейшем нелегально попадают на автозаправочные станции.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в среду, рассказывая о существующих в Украине схемах контрабанды.

"Хочу на весь мир сегодня сообщить, что в нейтральные воды Украины заходят танкеры с горюче-смазочными материалами, затем к ним подходят небольшие по емкости судна, забирают эти горюче-смазочные материалы без всякой растаможки, без всякой легализации этого товара, который затем попадает по теневым схемам на автозаправочные станции, в том числе с сомнительным качеством", - заявил Гройсман.

По его словам, это многомиллиардная схема ввоза нефтепродуктов в Украину.

"Понимаю, что с сегодняшнего дня у меня стало намного больше врагов, но я никогда не ставил собственные интересы выше интересов государства", - добавил глава правительства.

Он отметил, что также существует схема ввоза запрещенных и дешевых марок топлива под видом "евро-4".

"Фактически обманывают украинцев тем, что под маркой "евро-4" ввозят низкокачественные горюче-смазочные материалы", - сказал Гройсман.

Он также перечислил другие контрабандные схемы, отметив, что они работают благодаря помощи нечестных правоохранителей.

Премьер заверил, что Украина без контрабанды возможна, но для этого нужен самоотверженный труд полиции, прозрачная работа украинских пограничников, а также помощь и поддержка Генпрокуратуры, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и других органов.

Гройсман добавил, что у Министерства внутренних дел "есть много наручников", которые будут надевать на тех, кто занимается контрабандой.

Также он пообещал ежемесячно публично отчитываться об успехах в борьбе с этим явлением.

Яна Миланова, УП
Темы: ГройсманпремьерКабинет министровнефтьконтрабанда
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