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У корупціонерів з початку року конфіскували 61 тисячу гривень

Середа, 20 червня 2018, 12:45

Упродовж січня-травня 2018 року за рішенням судів у корупціонерів було конфісковано понад 61 тисячу гривень.

Про це йдеться у відповіді Держказначейства на запит проекту "Марлін".

У березні Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу конфіскованих грошей, згідно з яким гроші корупціонерів планується у різних пропорціях витратити на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки.

Згідно з держбюджетом, до кінця року уряд розраховує повернути 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами у корупціонерів.

Також Держказначейство наводить суми від інших надходжень за аналогічний період.

Зокрема, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів надійшло 7,6 мільйона гривень, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами правоохоронних органів – 1,7 мільйона гривень.  

Національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів конфіскували на 8,4 мільйона гривень, а за матеріалами правоохоронних органів – на 9,4 мільйона гривень. 

 

Українська правда

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Теми: корупція
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