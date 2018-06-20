У коррупционеров с начала года конфисковали 61 тысячу гривен

965 просмотров
Среда, 20 июня 2018, 12:45

В течение января-мая 2018 года по решению судов у коррупционеров было конфисковано более 61 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе Госказначейства на запрос проекта "Марлин".

В марте Кабинет министров утвердил порядок распределения конфискованных денег, согласно которому деньги коррупционеров планируется в разных пропорциях потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.

Также Госказначейство приводит суммы от других поступлений за аналогичный период.

В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 7,6 миллиона гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам правоохранительных органов – 1,7 миллиона гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали на 8,4 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов – на 9,4 миллиона гривен. 

 

Украинская правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: коррупция
powered by lun.ua
По теме
Порошенко написал в Washington Post статью о своих успехах 19 июня 2018, 12:18
Подполковника ВСУ поймали на вымогательстве взятки у подчиненного 18 июня 2018, 09:20
Медицинская "коса" Тимошенко: "новый курс" для всех своих 18 июня 2018, 09:00
Все новости
Главные новости
С июля 1 миллион пенсионеров получат повышенные пенсии — Кабмин
КС одобрил президентскую версию отмены неприкосновенности в Раде
ЦПК: Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением
Скандальный ЧМ: в России наказали украинского болельщика
Все новости
истории

Два дня с мамами ЛГБТ-детей, которые приехали на КиевПрайд

киев

На Большой Васильковской открылся ресторан средиземноморской кухни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів