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У коррупционеров с начала года конфисковали 61 тысячу гривен

Среда, 20 июня 2018, 12:45

В течение января-мая 2018 года по решению судов у коррупционеров было конфисковано более 61 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе Госказначейства на запрос проекта "Марлин".

В марте Кабинет министров утвердил порядок распределения конфискованных денег, согласно которому деньги коррупционеров планируется в разных пропорциях потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.

Также Госказначейство приводит суммы от других поступлений за аналогичный период.

В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 7,6 миллиона гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам правоохранительных органов – 1,7 миллиона гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали на 8,4 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов – на 9,4 миллиона гривен. 

 

Украинская правда 
Темы: коррупция
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