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За 2 дні поліція затримала посадовців з хабарами у 786 тисяч гривень

Середа, 20 червня 2018, 13:23

Упродовж 18 та 19 червня працівники територіальних управлінь захисту економіки Національної поліції  затримали 15 осіб за хабарництво.

Про це інформує в середу прес-центр поліції.

Зазначається, що заходи з протидії корупції проводилися у Києві, Львівській, Харківській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській, Донецькій та Черкаській областях.

 

Протягом 18 червня було затримано 8 осіб, які вимагали від громадян 664 тисячі гривень.

Серед викритих у протиправній діяльності діючий та колишній прокурори, голова РДА, завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням, фахівець Інституту Національної академії аграрних наук України, працівник патрульної поліції та посередник.

Зокрема в столиці правоохоронці викрили діючого прокурора однієї з місцевих прокуратур Києва та колишнього працівника ГПУ, які вимагали від громадян 22,5 тисяч доларів США хабара за  неповідомлення про підозру одному з учасників кримінального провадження. Під час одержання ними 20 тисяч доларів США, частини від обумовленої суми, фігурантів було затримано.

 
 
 

Загалом упродовж двох днів працівники територіальних управлінь захисту економіки спільно з іншими правоохоронними органами викрили у хабарництві 15 осіб, які вимагали від громадян понад 786 тисяч гривень неправомірної вигоди та мали намір збагатитися за їх рахунок на дану суму.

За всіма фактами протиправної діяльності відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: хабарполіція
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