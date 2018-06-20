За 2 дня полиция задержала чиновников со взятками в 786 тысяч гривен

В течение 18 и 19 июня сотрудники территориальных управлений защиты экономики Национальной полиции задержали 15 человек за взяточничество.

Об этом информирует в среду пресс-центр полиции.

Отмечается, что меры по противодействию коррупции проводились в Киеве, Львовской, Харьковской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской, Одесской, Донецкой и Черкасской областях.

В течение 18 июня было задержано 8 человек, которые требовали от граждан 664 тысяч гривен.

Среди уличенных в противоправной деятельности действующий и бывший прокуроры, председатель РГА, заведующая акушерско-гинекологическим отделением, специалист Института Национальной академии аграрных наук Украины, работник патрульной полиции и посредник.

В частности, в столице правоохранители разоблачили действующего прокурора одной из местных прокуратур Киева и бывшего сотрудника ГПУ, которые требовали от граждан 22500 долларов США взятки за неуведомление о подозрении одному из участников уголовного производства. Во время получения ими 20 тысяч долларов США, части от оговоренной суммы, фигуранты были задержаны.

В целом на протяжении двух дней работники территориальных управлений защиты экономики совместно с другими правоохранительными органами разоблачили во взяточничестве 15 человек, которые требовали от граждан более 786 тысяч гривен неправомерной выгоды.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.