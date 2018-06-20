Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах, найбільше - в РФ

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Середа, 20 червня 2018, 13:35

Українські посадовці у 2017 році  задекларували 915 об'єктів нерухомості у 43 країнах світу, але найбільше майна вони мають в Росії, Білорусі, Польщі та Молдові.

Про це йдеться у проекті "Декларації", повідомляє "Bihus.Info".

Зазначається, що їхня загальна площа перевищує 2 млн кв. м, або рівняється 212 га, що приблизно у 1,5 рази більше площі усієї землі під резиденцією "Межигір’я" Віктора Януковича.  

Аналітики проекту  повідомляють, що найчастіше декларанти вкладають кошти у купівлю квартир та апартаментів.

Вони нарахували 550 штук, тобто 60% від усієї нерухомості.

Рекордсменом у цій категорії став нардеп Вадим Новинський, який задекларував 5 квартир у Росії загальною площею 996,3 кв. м.

За даними видання, другим за популярністю видом нерухомості виявилися житлові та садові будинки - 154 штуки.

"Безперечним лідером серед "іноземних дачників" є депутатка Юлія Льовочкіна, на офшорні компанії якої записані два будинки на Лазурному узбережжі Франції площею 1056 і 337 кв. м", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що з незначним відставанням від будинків лідирують земельні ділянки - їх 141 одиниця.

"Найбільшою латифундисткою виявилася дружина голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза Ольга, яка до 2017 року була громадянкою Російської Федерації і володіє на території нашої східної сусідки майже 62,5 га землі", - зазначають аналітики.

 
фото Bihus.Info

Вони додали, що рідше за все чиновники вкладаються у закордонну нежитлову нерухомість (49 об’єктів) та гаражі з паркомісцями (21 штука).

Лідирують у цих категоріях знову народні депутати - Вадим Новинський із 79-метровим гаражем у Росії та Ярослав Дубневич із 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії.   

Повідомляється, що до першої четвірки найпопулярніших держав за кількістю нерухомості ввійшли такі країни як Росія (411 об’єктів), Білорусь (71 об’єкт), Польща (63 об’єкти) та Молдова (58 об’єктів).

Замикають топ-5 Сполучені Штати Америки, де держслужбовці задекларували 54 об’єкти нерухомого майна.

Далі йдуть такі курортні країни як Болгарія і Грузія, одна з найрозвиненіших держав Євросоюзу Німеччина, сонячна Іспанія та Чехія.

Українська правда

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Теми: декларації нерухомість
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