Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах, больше всего - в РФ

Украинские чиновники в 2017 году задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах мира, но больше всего имущества они имеют в России, Беларуси, Польше и Молдавии.

Об этом говорится в проекте "Декларации", сообщает "Bihus.Info".

Отмечается, что их общая площадь превышает 2 млн кв. м, или равняется 212 га, что примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.

Аналитики проекта сообщают, что чаще всего декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов.

Они насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости.

Рекордсменом в этой категории стал нардеп Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 кв. м.

По данным издания, вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома - 154 штуки.

"Бесспорным лидером среди "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м", - говорится в материале.

Сообщается, что с незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки - их 141 единица.

"Самой большой латифундисткой оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, которая до 2017 года была гражданкой России и владеет на территории нашей восточной соседки почти 62,5 га земли", - отмечают аналитики.

фото Bihus.Info

Они добавили, что реже всего чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука).

Лидируют в этих категориях снова народные депутаты - Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич с 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии.

Сообщается, что в первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости вошли такие страны как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов).

Замыкают топ-5 Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества.

Далее следуют такие курортные страны как Болгария и Грузия, одна из наиболее развитых государств Евросоюза Германия, солнечная Испания и Чехия.