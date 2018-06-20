Керченський міст став серйозною загрозою безпеці України – Турчинов

Зведення Росією моста через Керченську протоку в окупований нею Крим створило низку серйозних загроз і методів тиску на Україну, ключовою з яких є загроза безпеці української держави.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Завдяки мосту тепер можна оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ РФ до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України", – сказав він.

При цьому секретар РНБО зазначив, що окупований Крим і так максимально мілітаризований Росією.

"Там створено потужний 22-й армійський корпус, нарощуються сили Чорноморського флоту Російської Федерації. Ракетні комплекси, розміщені в Криму, можуть завдавати ударів по наших позиціях у глибокому тилу. Зенітні комплекси С-400 можуть вразити будь-яку повітряну ціль в центральній частині України. Все це становить для нас серйозну загрозу", – підкреслив він.

В контексті створюваних Росією загроз безпеки України на південному напрямку Турчинов наголосив на створенні нею за останні місяці в Азовському морі флотилії, для чого були посилені додатковими кораблями прикордонні війська ФСБ, а також перекинуті кораблі військового флоту з Каспійського моря.

"Тепер для проведення військових операцій в Азовському морі вони можуть використовувати значну кількість десантних кораблів, а також кораблі классу "Буян-М", що мають на озброєнні крилаті ракети", – зазначив він.

За словами секретаря РНБО, нарощування десантних можливостей ЗС РФ в Азовському морі дозволить здійснювати перекидання на українське узбережжя сил і засобів армій Південного військового округу, які зараз загрожують Україні зі сходу.

"В результаті маємо потужну військову інфраструктуру вздовж всього українсько-російського кордону. І крім загрози зі сходу, маємо значне нарощування загрози з південного напрямку, при цьому з півночі над нами нависають дві армії Західного військового округу - 20-а і 1-а танкова, які також можуть бути задіяні в будь-який момент", – перерахував Турчинов, зазначивши, що все це ставить перед Україною серйозні завдання.

Він також підкреслив, що, побудувавши Керченський міст, Росія отримала можливість здійснювати незаконний контроль над суднами, які перетинають Керченську протоку, і блокувати в будь-який момент українські порти в Азовському морі.

"Україна має можливість затримувати російські кораблі, які своїми діями порушують наше законодавство... Але якщо ми діємо адекватно в рамках міжнародного законодавства, то Росія, як завжди, грубо порушує норми міжнародного права, проводячи незаконний огляд кораблів, що йдуть в українські порти", – зазначає секретар РНБО.

"Це фактично продовження гібридної війни в економічній площині, демонстрація готовності здійснити блокаду наших портів на Азовському морі", – сказав Турчинов.

У цьому контексті він зазначив, що теоретично у влади України є можливість перенаправити транспортні потоки з портів на узбережжі Азовського моря в інші, але це ускладнить логістику, і тоді продукція тих же маріупольських металургійних заводів подорожчає, зменшивши свою конкурентоспроможність.

"Складність ще й у тому, що відразу після конфлікту навколо острова Тузла (кінець 2003 року - ред.) Україна під тиском Росії підписала угоду, згідно з яким Азовське море визначено як внутрішнє море двох держав. І цей статус не дозволяє чітко фіксувати лінію морського кордону і дає можливість для інтенсифікації провокацій з боку РФ", - додав секретар РНБО.

У травні 2018 року президент Петро Порошенко зазначив, що Керченський міст, відкритий напередодні річниці депортації кримськотатарського народу з півострова сталінським режимом, стане в нагоді окупантам для втечі з Криму.



Загалом Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ.



При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом".