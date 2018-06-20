Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

Возведение Россией моста через Керченский пролив в оккупированный ею Крым создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевой из которых является угроза безопасности украинскому государству.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.



"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", – сказал он.



При этом секретарь СНБО отметил, что оккупированный Крым и так максимально милитаризирован Россией.



"Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", – подчеркнул он.



В контексте создаваемых Россией угроз безопасности Украины на южном направлении Турчинов отметил создание ею за последние месяцы в Азовском море флотилии, для чего были усилены дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота с Каспийского моря.



"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющих на вооружении крылатые ракеты", – отметил он.



По словам секретаря СНБО, наращивание десантных возможностей ВС РФ в Азовском море позволит осуществлять переброску на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.



"В результате имеем мощнейшую военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент", - перечислил Турчинов, отметив, что все это ставит перед Украиной серьезные задачи.



Он также подчеркнул, что, построив Керченский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.



"Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство… Но если мы действуем адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты", – отмечает секретарь СНБО.

"Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", - сказал Турчинов.



В этом контексте он отметил, что теоретически у властей Украины есть возможность перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику, и тогда продукция тех же мариупольских металлургических заводов подорожает, уменьшив свою конкурентоспособность.



"Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (конец 2003 года – ред.) Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ", - добавил секретарь СНБО.

В мая 2018 года президент Петр Порошенко отметил, что Керченский мост, открытый накануне годовщины депортации крымскотатарского народа с полуострова сталинским режимом, пригодится оккупантам для побега из Крыма.

В целом Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск.

При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".