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В ООН підрахували цивільні жертви на Донбасі і порушення прав людини

Середа, 20 червня 2018, 14:16

Із 16 лютого до 15 травня моніторингова місія ООН зафіксувала 81 жертву збройного конфлікту в Україні серед цивільного населення, з них 19 загинули і 62 зазнали поранень.

Про це йдеться у доповіді управління верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє "Радіо Свобода".

За весь період конфлікту, за даними ООН, загинуло щонайменше 2725 цивільних осіб.

Головною причиною жертв серед цивільного населення були обстріли та вогонь зі стрілецької зброї, а також прямий та непрямий вогонь із зброї вибухової дії.

В ООН підкреслюють, що 33 жертви могли бути спричинені діями української влади. Хоча більшість жертв серед цивільного населення були побічним результатом обстрілів, ці втрати залишаються серйозною проблемою, йдеться у звіті.

Крім того, моніторингова місія ООН задокументувала 201 випадок порушень прав людини на території Україні за період із 16 лютого до 15 травня 2018 року.

На думку ООН, уряд України несе відповідальність за 61% порушень, угруповання "ЛНР" та "ДНР" – за 17%, а Росія – за 22% порушень, що сталися в анексованому Криму.

За цей час місія зафіксувала зростання серйозних порушень прав людини – таких, як катування та свавільне тримання під вартою, а також збільшення посягань на свободу думки, вільного вираження поглядів, свободу засобів масової інформації та мирних зібрань.

"Триваючий конфлікт та стагнуюча ситуація з правами людини роблять кроки у напрямку досягнення миру та примирення ще більш складними", – заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

За даними ООН, за 4 роки конфлікту на Донбасі загинули вже понад 10 тисяч людей.

Теми: Донбасвійнаправа людиниКримООН
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