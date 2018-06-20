В ООН подсчитали гражданские жертвы на Донбассе и нарушения прав человека

С 16 февраля по 15 мая мониторинговая миссия ООН зафиксировала 81 жертву вооруженного конфликта в Украине среди гражданского населения, из них 19 погибли и 62 получили ранения.



Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает "Радио Свобода".



За весь период конфликта, по данным ООН, погибли не менее 2725 гражданских лиц.



Главной причиной жертв среди гражданского населения были обстрелы и огонь из стрелкового оружия, а также прямой и непрямой огонь из оружия взрывного действия.



В ООН подчеркивают, что 33 жертвы могли быть вызваны действиями украинских властей. Хотя большинство жертв среди гражданского населения были побочным результатом обстрелов, эти потери остаются серьезной проблемой, говорится в отчете.



Кроме того, мониторинговая миссия ООН задокументировала 201 случай нарушений прав человека на территории Украины за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года.



По мнению ООН, правительство Украины несет ответственность за 61% нарушений, группировки "ЛНР" и "ДНР" – за 17%, а Россия – за 22% нарушений, произошедших в аннексированном Крыму.



За это время миссия зафиксировала рост серьезных нарушений прав человека – таких, как пытки и немотивированное содержание под стражей, а также увеличение посягательств на свободу мысли, свободного выражения мнений, свободу средств массовой информации и мирных собраний.



"Продолжающийся конфликт и стагнирующая ситуация с правами человека делают шаги в направлении достижения мира и примирения еще более сложными", – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.



По данным ООН, за 4 года конфликта на Донбассе погибли уже более 10 тысяч человек.





