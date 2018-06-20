У Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні

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Середа, 20 червня 2018, 14:16

У Києві кишенькові злодії пограбували шведського дипломата.

Факт крадіжки "Українській правді" підтвердили в прес-службі Національної поліції у середу.

"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм’я постраждалого в поліції не називають. Водночас за даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

Українська правда

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Теми: поліція Київ
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