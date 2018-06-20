Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні

Середа, 20 червня 2018, 14:16

У Києві кишенькові злодії пограбували шведського дипломата.

Факт крадіжки "Українській правді" підтвердили в прес-службі Національної поліції у середу.

"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм’я постраждалого в поліції не називають. Водночас за даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: