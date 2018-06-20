В Киеве обворовали главу офиса Совета Европы в Украине

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Среда, 20 июня 2018, 14:16

В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата.

Факт кражи "Украинской правде" подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду.

"В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ("Кража") Уголовного кодекса", - сообщил УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Имья пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев
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