В Киеве обворовали главу офиса Совета Европы в Украине
Среда, 20 июня 2018, 14:16
В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата.
Факт кражи "Украинской правде" подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду.
"В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ("Кража") Уголовного кодекса", - сообщил УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Имья пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
Украинская правда