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Грози, шквали та град: синоптики розповіли, що зупинить спеку в Україні

Середа, 20 червня 2018, 14:47
Грози, шквали та град: синоптики розповіли, що зупинить спеку в Україні

Найближчої доби в Україні збережеться суха і спекотна погода, проте вдень атмосферний фронт з Центральної Європи принесе опади на захід країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у четвер, 21 червня, очікується погода без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°; в південній частині вночі 19-24 вдень 30-35°.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

 
Погода на 21 червня

У п'ятницю, 22 червня, в західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-22 м/с, в Карпатах сильні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-22°; вдень 28-33°, у західній частині зниження до 16-23°, у Житомирській області до 21-26°.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози подекуди можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

 
Погода на 22 червня

20 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 23-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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