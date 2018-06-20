Грозы, шквалы и град: синоптики рассказали, что остановит жару в Украине

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Среда, 20 июня 2018, 14:47

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и жаркая погода, однако днем атмосферный фронт из Центральной Европы принесет осадки на запад страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 июня, ожидается погода без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 27-32°; в южной части ночью 19-24°, днем 30-35°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

 
Погода на 21 июня

В пятницу, 22 июня, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с, в Карпатах сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-22°; днем 28-33°, в западной части снижение до 16-23°, в Житомирской области до 21-26°.

В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем при грозе местами возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

 
Погода на 22 июня

20 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре возле Киева 24°.

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Темы: погода
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