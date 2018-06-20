Денісова закликає омбудсмена РФ просити Путіна звільнити Сенцова
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.
Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.
"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", – прокоментувала Денісова.
У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.
Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.
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