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Денісова закликає омбудсмена РФ просити Путіна звільнити Сенцова

Середа, 20 червня 2018, 14:56

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.

Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.

"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", – прокоментувала Денісова.

 

У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.

Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.

Як відомо, режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували  на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ: туди важко дістатися і там дуже холодно.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.  

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії, адже не визнає себе винним у плануванні терактів.

Із 14 травня він оголосив протестне голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російської неволі.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином  і на цій підставі не допускає офіційних представників України до нього, як і до засудженого кримчанина Олександра Кольченка.

Олена Рощенко, УП
Теми: СенцовРосіяомбудсменПутінполітв'язні
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