Денісова закликає омбудсмена РФ просити Путіна звільнити Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.

Відповідний лист від 20 червня вона оприлюднила у Facebook.

"Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", – прокоментувала Денісова.

У листі вона наголошує, що тривалий недопуск до засудженого кримського режисера викликає занепокоєння станом його здоров’я.

Українська омбудсмен апелює до гуманізму та загальнолюдських цінностей.