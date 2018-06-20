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Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова

Среда, 20 июня 2018, 14:56

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцы Олега Сенцова из тюрьмы.

Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.

"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", – прокомментировала Денисова.

 

В письме она отмечает, что длительный недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.

Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

Как известно, режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержат в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, что на севере РФ: туда трудно добраться и там очень холодно.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России, так как не признает себя виновным в планировании терактов.

С 14 мая он объявил протестную голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российской неволи.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании не допускает официальных представителей Украины к нему, как и к осужденному крымчанину Александру Кольченко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовРосcияомбудсменПутинполитзаключенные
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