Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцы Олега Сенцова из тюрьмы.
Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.
"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", – прокомментировала Денисова.
В письме она отмечает, что длительный недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.
Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"