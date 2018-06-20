Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова

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Среда, 20 июня 2018, 14:56

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцы Олега Сенцова из тюрьмы.

Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.

"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", – прокомментировала Денисова.

 

В письме она отмечает, что длительный недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.

Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

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Темы: Сенцов Росcия омбудсмен Путин политзаключенные
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