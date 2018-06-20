Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцы Олега Сенцова из тюрьмы.



Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.



"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", – прокомментировала Денисова.

В письме она отмечает, что длительный недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.



Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

Как известно, режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Симферополе.



25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержат в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, что на севере РФ: туда трудно добраться и там очень холодно.



В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.



Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России, так как не признает себя виновным в планировании терактов.



С 14 мая он объявил протестную голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российской неволи.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании не допускает официальных представителей Украины к нему, как и к осужденному крымчанину Александру Кольченко.