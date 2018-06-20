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В РФ похвалилися військовим угрупуванням в окупованому Криму

Середа, 20 червня 2018, 15:37

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що угруповання військ в окупованому Криму дозволяє Росії дати гарантовану відсіч будь-якому супротивникові.

Про це він сказав в середу на виїзному засіданні колегії Міноборони РФ у Севастополі, передає ТАСС.

За його словами, на окупованому півострові створена і постійно зміцнюється унікальне міжвидове угруповання.

"Її сучасні високотехнологічні системи озброєння не залишають жодного шансу потенційному супротивникові, який наважиться посягнути на споконвічно російську територію", - заявив Шойгу.

Він додав, що засідання колегії російського Міноборони вперше проходить в Криму, який "завжди мав величезне значення" для Росії.

За його словами, "сьогодні Крим продовжує відігравати важливу роль в забезпеченні військової безпеки країни".

Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014 році.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконним. Проти РФ були введені економічні санкції.

Українська правда

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