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В РФ похвастались военной группировкой в оккупированном Крыму

Среда, 20 июня 2018, 15:37

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка войск в оккупированном  Крыму позволяет России дать гарантированный отпор любому противнику.

Об этом он сказал в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе, передает ТАСС.

По его словам, на оккупированном полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

"Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - заявил Шойгу.

Он добавил, что заседание коллегии российского Минобороны впервые проходит в Крыму, который "всегда имел огромное значение" для России.

По его словам, "сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

Украинская правда
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