В РФ похвастались военной группировкой в оккупированном Крыму

1769 просмотров
Среда, 20 июня 2018, 15:37

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка войск в оккупированном  Крыму позволяет России дать гарантированный отпор любому противнику.

Об этом он сказал в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе, передает ТАСС.

По его словам, на оккупированном полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

"Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - заявил Шойгу.

Он добавил, что заседание коллегии российского Минобороны впервые проходит в Крыму, который "всегда имел огромное значение" для России.

По его словам, "сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Тимошенко официально заявила, пойдет ли в президенты
Денисова призывает омбудсмена РФ просить Путина освободить Сенцова
ЕС утвердил меры в ответ на пошлины США, в списке – виски, джинсы, мотоциклы
Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов
Все новости
в топе

Креативное агентство Banda Agency попало в шорт-лист "Каннских львов"

Лайфхаки

6 рецептов полезных перекусов, которые удобно брать с собой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів