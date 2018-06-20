Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що пана Сенцова повинні звільнити з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", - сказав Ягланд після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Москві.

"Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на підставі Європейської конвенції з прав людини", - додав геренальний секретар РЄ.

У свою чергу віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що напередодні візиту Генсека РЄ Ягланда в Москву вона з Володимиром Ар'євим звернулися до нього з листом-вимогою підняти в РФ питання негайного звільнення українських політв‘язнів.

"Якщо Ягланд готовий звернутися до В. Путіна з проханням про звільнення О. Сенцова і інших бранців Кремля, він повинен негайно звернутися й добиватися їх звільнення з гуманітарних причин", - заявила Геращенко.

Вона додала, що усвідомлює, що питання звільнення політв‘язнів "любитель Кремля" Ягланд може прив‘язати до обіцянки повернути РФ до ПАРЄ без виконання Росією резолюцій Асамблеіі щодо виконання мінських угод і деокупації Криму і Донбасу.

"Наголошую, що негайне звільнення заручників - це лише одна з вимог до РФ і лише один з пунктів мінських угод, де також йдеться про припинення вогню, виведення іноземної зброї і техніки і тд", - сказала віце-спікер.

"Й санкції проти Росії, що вбиває Олега, воює на Донбасі, мучить українців в тюрмах, руйнує Донбас, вкрала Крим, мають тривати до повної деокупації вкрадених територій", - зазначила Геращенко.

На її думку, заручників треба звільняти негайно, і це обов‘язок Генсека РЄ - вимагати від президента РФ, країни-члена РЄ, дотримання міжнародного гуманітарного права й звільнення всіх незаконно утримуваних українців.

"Чекаємо офіційного звернення Ягланда до Путіна з вимогою звільнити заручників і політв‘язнів. І Олега, і всіх інших в тюрмах РФ і на окупованих територіях", - сказала політик.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Державний департамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в'язнів у Росії та закликає РФ терміново звільнити цих людей.

Європейська правда