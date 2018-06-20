Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

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Середа, 20 червня 2018, 17:01

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що пана Сенцова повинні звільнити з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", - сказав Ягланд після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Москві.

"Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на підставі Європейської конвенції з прав людини", - додав геренальний секретар РЄ.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Державний департамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в'язнів у Росії та закликає РФ терміново звільнити цих людей.

Європейська правда

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Теми: ЄС Сенцов Україна Росія політв'язні
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