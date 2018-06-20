Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

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Среда, 20 июня 2018, 17:01

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить по гуманитарным причинам. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Москве.

"Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил генеральный секретарь СЕ.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и Крыму граждан Украины.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Европейская правда

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Темы: ЕС Сенцов Украина Росcия политзаключенные
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