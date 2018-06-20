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Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Среда, 20 июня 2018, 17:01
Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить по гуманитарным причинам. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Москве.

"Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - добавил генеральный секретарь СЕ.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что накануне визита Генсека СЕ Ягланда в Москву она с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом-требованием поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных.

"Если Ягланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об увольнении О. Сенцова и других пленников Кремля, он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам", - заявила Геращенко.

Она добавила, что осознает, что вопрос освобождения политзаключенных "любитель Кремля" Ягланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Асамблеии по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и тд", - сказала вице-спикер.

"И санкции против России, которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до полной деоккупации украденных территорий", - отметила Геращенко.

По ее мнению, заложников надо освобождать немедленно, и это обязанность Генсека СЕ - требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождение всех незаконно удерживаемых украинский.

"Ждем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях ", - сказала политик.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и Крыму граждан Украины.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Европейская правда

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Темы: ЕССенцовУкраинаРосcияполитзаключенные
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