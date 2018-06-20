Дівчину, яка тицьнула середній палець фотографу, більше в Раду не пустять

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Середа, 20 червня 2018, 18:27

У Верховній Раді скасували акредитацію Валерії Єгорової, яка показала непристойний жест у кулуарах, і Юлії Махмуді.

Рішення було прийнято на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики комітету в середу повідомила у Facebook керівник прес-служби парламенту Ірина Кармелюк.

"Маленька перемога на шляху підвищення статусу парламентського кореспондента- дівчат, що зневажають Вищий законодавчий орган та державні символи, позбавлено акредитації у парламенті. За це рішення проголосували члени комітету з питань свободи слова та інформаційної політики", - написала вона.

У коментарі "Українській правді" Кармелюк пояснила, що прес-служба Ради подала відповідну пропозицію позбавити акредитації дівчат, які називаються журналістками, тому що вони "порушували регламент ображали своїх колег, народних депутатів, та образливо висловлювались щодо українського парламенту". Комітет проголосував одностайно.

На уточнююче запитання чи акредитація Єгорової і Махмуді вже ліквідована, Кармелюк зазначила:

"Завтра до Ради вони не зайдуть".

Колишня помічниця депутата Радикальної партії Сергія Скуратовського Валерія Єгорова, яка називає себе журналістом та керівницею ГО "Молодіжна перспектива" у травні 2018 оку "прославилася" тим, що тицьнула у камеру журналіста, який її фотографував, середній палець. 

 
Yan Dobronosov

На своїй Facebook-сторінці Єгорова також вела активне обговорення свого вчинку, не стримуючи себе у лексиці.

Валентина Романенко, Роман Кравець, УП

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