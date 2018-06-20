Девушку, которая ткнула средний палец фотографу, больше в Раду не пустят

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Среда, 20 июня 2018, 18:27

В Верховной Раде отменили аккредитацию Валерии Егоровой, которая показала неприличный жест в кулуарах, и Юлии Махмуди.

Решение было принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики комитета в среду сообщила в Facebook руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского кореспондента - девушки, презирающих Высший законодательный орган и государственные символы, лишены аккредитации в парламенте. За это решение проголосовали члены комитета по вопросам свободы слова и информационной политики".

В комментарии "Украинской правде" Кармелюк объяснила, что пресс-служба Рады подала соответствующее предложение лишить аккредитации девушек, которые называются журналистками, потому что они "нарушали регламент, оскорбляли своих коллег, народных депутатов, и обидно высказывались относительно украинского парламента". Комитет проголосовал единогласно.

На уточняющий вопрос, ликвидирована ли уже аккредитация Егоровой и Махмуди, Кармелюк отметила:

"Завтра в Раду они не зайдут".

Бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского Валерия Егорова, которая называет себя журналистом и руководительницей ОО "Молодежная перспектива" в мае 2018 года "прославилась" тем, что ткнула в камеру журналиста, который ее фотографировал, средний палец.

 
Yan Dobronosov

На своей Facebook-странице Егорова также вела активное обсуждение своего поступка, не сдерживая себя в выражениях.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП

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