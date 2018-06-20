Поліцейські затримали горе-матір, яка продавала двох дітей

Працівники підрозділу боротьби з торгівлею людьми у місті Хмельницьку затримали горе-матір, яка продавала двох дітей.

Про це повідомляє у середу прес-служба Національної поліції.

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області отримали оперативну інформацію, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

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Правоохоронці затримали жінку під час отримання коштів за власних дітей.

Оперативники встановили, що місцева мешканка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальні органи позбавили її батьківських прав. Але зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішила продати дітей за 35 тисяч доларів США.

поліція

Також фігурантка зізналася, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли трохи підросте.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В поліції зазначають, що малолітніх дітей передали підрозділу по справам неповнолітніх для подальшого поміщення в дитячий притулок.