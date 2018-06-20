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Полицейские задержали горе-мать, которая продавала двоих детей

Среда, 20 июня 2018, 19:08

Сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми в городе Хмельницком задержали горе-мать, которая продавала двоих детей.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.

 
полиция

Правоохранители задержали женщину при получении средств за своих детей.

Оперативники установили, что местная жительница имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальные органы лишили ее родительских прав. Но злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США.

 
полиция

Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, самого младшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции отмечают, что малолетних детей передали подразделению по делам несовершеннолетних для дальнейшего помещения в детский приют.

Украинская правда

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