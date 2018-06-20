У комітеті Ради відзвітували про прийняті економічні законопроекти

На засіданні комітету Верховної Ради з питань економічної політики заслухали звіт уряду за 2017 рік та рекомендували взяти його до відома.

Про це розповів глава комітету економічної політики Андрій Іванчук у Facebook.

За його словами, за останній рік комітету разом з урядом вдалося прийняти понад 20 важливих законопроектів.

"Завдяки їх прийняттю: створено умови для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання; вдосконалено правове регулювання діяльності акціонерних товариств; запроваджено механізми протидії рейдерським захопленням майна", - зазначив Іванчук.

Крім того, за його словами, суттєво вдосконалено управління державної власності та приватизації державного майна, запроваджено механізми розвитку економічної конкуренції та забезпечено публічність та прозорість діяльності Антимонопольного комітету.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував народним депутатам за підтримку.

"Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань економічної політики взяв до відома звіт Кабінету міністрів. У 2017 році ми сконцентрувались на зміні та підвищення соціальних стандартів. Пріоритет на 2018 рік - залучення інвестицій і стимулювання росту економіки", - розповів він.