У комітеті Ради відзвітували про прийняті економічні законопроекти

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Середа, 20 червня 2018, 20:24

На засіданні комітету Верховної Ради з питань економічної політики заслухали звіт уряду за 2017 рік та рекомендували взяти його до відома.

Про це розповів глава комітету економічної політики Андрій Іванчук у Facebook.

За його словами, за останній рік комітету разом з урядом вдалося прийняти понад 20 важливих законопроектів.

"Завдяки їх прийняттю: створено умови для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб’єктів господарювання; вдосконалено правове регулювання діяльності акціонерних товариств; запроваджено механізми протидії рейдерським захопленням майна", - зазначив Іванчук.

Крім того, за його словами, суттєво вдосконалено управління державної власності та приватизації державного майна, запроваджено механізми розвитку економічної конкуренції та забезпечено публічність та прозорість діяльності Антимонопольного комітету.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував народним депутатам за підтримку.

"Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань економічної політики взяв до відома звіт Кабінету міністрів. У 2017 році ми сконцентрувались на зміні та підвищення соціальних стандартів. Пріоритет на 2018 рік - залучення інвестицій і стимулювання росту економіки", - розповів він.

Українська правда

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Теми: комітети економіка Кабінет міністрів
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