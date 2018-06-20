В комитете Рады отчитались о принятых экономических законопроектах

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Среда, 20 июня 2018, 20:24

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики заслушали отчет правительства за 2017 год и рекомендовали принять его к сведению.

Об этом рассказал глава комитета экономической политики Андрей Иванчук в Facebook.

По его словам, за последний год комитет совместно с правительством удалось принять более 20 важных законопроектов.

"Благодаря их принятию: созданы условия для уменьшения неоправданного административного давления на субъектов хозяйствования; усовершенствовано правовое регулирование деятельности акционерных обществ, введены механизмы противодействия рейдерским захватам имущества", - отметил Иванчук.

Кроме того, по его словам, существенно усовершенствовано управление государственной собственности и приватизации государственного имущества, введены механизмы развития экономической конкуренции и обеспечена публичность и прозрачность деятельности Антимонопольного комитета.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил народных депутатов за поддержку.

"Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики принял к сведению отчет Кабинета министров. В 2017 году мы сконцентрировались на изменении и повышении социальных стандартов. Приоритет на 2018 год - привлечение инвестиций и стимулирование роста экономики", - рассказал он.

Украинская правда

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Темы: комитеты экономика Кабинет министров
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