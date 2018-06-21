У Німеччині звинуватили хакерів з Росії в атаці на енергомережі

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Четвер, 21 червня 2018, 04:25

Кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників, за даними спецслужби ФРН, за цим стоять російські хакери.

Про це глава Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише DW.com.

Масен поклав відповідальність за недавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі та енергетичні компанії на Росію.

"Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії", - зазначив він.

Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабний кібернапад під назвою Berserk Bear 13 червня. Зловмисники намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Злочинцям, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній.

Перші ознаки атаки з'явилися влітку 2017 року.

Скільки німецьких компаній зазнали нападу, Масен не уточнив. За даними BSI, ситуація взята під контроль.

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Теми: хакери Німеччина Росія
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