У Німеччині звинуватили хакерів з Росії в атаці на енергомережі

Кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників, за даними спецслужби ФРН, за цим стоять російські хакери.

Про це глава Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише DW.com.

Масен поклав відповідальність за недавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі та енергетичні компанії на Росію.

"Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії", - зазначив він.

Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабний кібернапад під назвою Berserk Bear 13 червня. Зловмисники намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Злочинцям, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній.

Перші ознаки атаки з'явилися влітку 2017 року.

Скільки німецьких компаній зазнали нападу, Масен не уточнив. За даними BSI, ситуація взята під контроль.