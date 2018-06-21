В Германии обвинили хакеров из России в атаке на энергосети

Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков, по данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры.

Об этом глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.com.

Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года.

Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.