В Германии обвинили хакеров из России в атаке на энергосети

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Четверг, 21 июня 2018, 04:25

Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков, по данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры.

Об этом  глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.com.

Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года.

Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

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Темы: хакеры Германия Росcия
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