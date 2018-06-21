ЗМІ: Кім Чен Ин зобов'язався знищити полігон для запуску ракет великої дальності

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин обіцяв знищити полігон, який використовувався для випробувань двигунів ракет великої дальності, якими погрожував США.

Про це пише Reuters.

"Голова Кім пообіцяв, що Північна Корея незабаром знищить стенд для випробувань ракетного двигуна", - сказав агентству чиновник, кажучи на умовах анонімності.

За його словами, мова йде про космодром Сохе, який Північна Корея використовувала для випробування рідиннопаливних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності. За підсумками тих випробувань Пхеньян заявив, що його ракети можуть досягти США.

Базована в США група 38 North, яка відслідковує, що відбувається в Північній Кореї, повідомила в кінці минулого тижня, що ніяких ознак будь-якої діяльності з демонтажу Сохе або будь-якого іншого випробувального полігону немає.

"Сполучені Штати будуть продовжувати уважно стежити за цим об'єктом, оскільки ми просуваємося вперед в наших переговорах", - сказав агентству чиновник.

Про космодром Сохе, розташований в Тунчхан-рі, відомо не багато.

Повідомлялося, що він був створений в 2008 році і має в своєму розпорядженні науково-дослідні установи, розташовані поблизу для розробки ракет, а також вежу для балістичних ракет. Полігон в основному використовується для тестування великих двигунів Пектусан, побудованих для ракет дальньої дії, таких як Hwasong-15.

Напередодні саміту Північна Корея оголосила про припинення тестування міжконтинентальних балістичних ракет, а також закрила полігон для випробувань ядерної бомби. Однак посадові особи США попередили, що такі дії є зворотними.

Відповідаючи на питання про те, чи зробила Північна Корея що-небудь для денуклеаризації з часу саміту, міністр оборони США Джим Меттіс заявив журналістам: "Ні, я не знаю про це. Я маю на увазі, очевидно, що це початкова стадія процесу. Докладні переговори не почалися. Я б не чекав цього на даному етапі".

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

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