СМИ: Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон для запуска ракет большой дальности

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей ракет большой дальности, которыми угрожал США.

Об этом пишет Reuters.

"Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", - сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.

По его словам речь идет о космодроме Сохэ, который Северная Корея использовала для испытания жидкотопливных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По итогам тех испытаний Пхеньян заявил, что его ракеты могут достичь США.

Базирующаяся в США группа 38 North, которая отслеживает происходящее в Северной Корее, сообщила в конце прошлой недели, что не было никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного полигона.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", - сказал агентству чиновник.

О космодроме Сохэ, расположенном в Тунчхан-ри, известно не много.

Сообщалось, что он был создан в 2008 году и располагает научно-исследовательскими учреждениями, расположенными поблизости для разработки ракет, а также башней для баллистических ракет. Полигон в основном используется для тестирования крупных двигателей Пэктусан, построенных для ракет дальнего действия, таких как Hwasong-15.

В преддверии саммита Северная Корея объявила о приостановке тестирования межконтинентальных баллистических ракет, а также закрыла полигон для испытаний ядерной бомбы. Однако должностные лица США предупредили, что такие действия являются обратимыми.

Отвечая на вопрос о том, сделала ли Северная Корея что-либо для денуклеаризации со времени саммита, министр обороны США Джим Маттис заявил журналистам: "Нет, я не знаю об этом. Я имею в виду, очевидно, что это самая начальная стадия процесса. Подробные переговоры не начались. Я бы не ожидал этого на даном этапе".

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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