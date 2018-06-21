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Донецьку область очолить генерал СБУ – Жебрівський

Четвер, 21 червня 2018, 08:55

Кабінет міністрів затвердив кандидатуру нового очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

Про це колишній голова Донеччини Павло Жебрівський заявив в ефірі 5 каналу, передає УНІАН.

"Це вже не секрет. Сьогодні (20 червня) Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду (глави Донецької військово-цивільної адміністрації)", - сказав він.

Жебрівський вважає, що президент Петро Порошенко найближчим часом розгляне кандидатуру Куця і видасть відповідний указ.

"І тоді його будуть вже представляти на Донеччині", – додав колишній голова Донецької ВЦА.

Олександр Куць
Олександр Куць

За даними ЗМІ, 41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Жебрівського Порошенко вже призначив аудитором Національного антикорупційного бюро.

Правозахисники заявили, що рішення було прийнято з порушенням закону.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донецька областькадриСБУЖебрівський
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