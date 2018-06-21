Донецкую область возглавит генерал СБУ – Жебривский

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Четверг, 21 июня 2018, 08:55

Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом бывший глава Донецкой области Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)", – сказал он.

Жебривский считает, что президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ.

"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области", – добавил бывший глава Донецкой ВГА.

 
Александр Куць

По данным СМИ, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Жебривского Порошенко уже назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.

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Темы: Донецкая область кадры СБУ Жебривский
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