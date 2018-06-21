Донецкую область возглавит генерал СБУ – Жебривский

Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.



Об этом бывший глава Донецкой области Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.



"Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)", – сказал он.



Жебривский считает, что президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ.



"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области", – добавил бывший глава Донецкой ВГА.

Александр Куць

По данным СМИ, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.



В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.



Жебривского Порошенко уже назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро.



Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.