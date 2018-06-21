Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкую область возглавит генерал СБУ – Жебривский

Четверг, 21 июня 2018, 08:55

Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом бывший глава Донецкой области Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)", – сказал он.

Жебривский считает, что президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ.

"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области", – добавил бывший глава Донецкой ВГА.

Александр Куць
Александр Куць

По данным СМИ, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Жебривского Порошенко уже назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областькадрыСБУЖебривский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Донецкая область
ВСУ за сутки продвинулись более чем на километр на бахмутском направлении – Череватый
Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
Все новости...
Реклама: