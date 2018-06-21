Німців попередили про загрозу застосування біологічної зброї

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив про небезпеку терористичних нападів з використанням біологічної зброї.

"Нам треба розпрощатися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", – заявив він 20 червня в ефірі телеканалу ARD, передає DW.

Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак, зазначив він.

За його словами, терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї.

До цієї загрози треба бути готовим, вважає Франк.

13 червня в Німеччині арештували 29-річного громадянина Тунісу Зіфа Аллаха Х.

Під час обшуку в його квартирі в Кельні правоохоронні органи виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, дві пляшки з легкозаймистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з припаяними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард.

Рицин, виявлений в його житлі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину".

До цього тунісець не потрапляв у поле уваги поліції.