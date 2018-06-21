Немцев предупредили об угрозе применения биологического оружия

Федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.



"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", – заявил он 20 июня в эфире телеканала ARD, передает DW.



Правоохранительные органы и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак, отметил он.



По его словам, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия.



К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.



13 июня в Германии арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х.



Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранительные органы обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволоку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества из петард.



Рицин, обнаруженный в его жилище, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".



До этого тунисец не попадал в поле внимания полиции.