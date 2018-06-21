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Немцев предупредили об угрозе применения биологического оружия

Четверг, 21 июня 2018, 09:26

Федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", – заявил он 20 июня в эфире телеканала ARD, передает DW.

Правоохранительные органы и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак, отметил он.

По его словам, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия.

К этой угрозе надо быть готовым, считает Франк.

13 июня в Германии арестовали 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х.

Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранительные органы обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволоку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества из петард.

Рицин, обнаруженный в его жилище, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".

До этого тунисец не попадал в поле внимания полиции.

Темы: Германиятерроризм
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