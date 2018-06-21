Надання Україні статусу "розширених можливостей" зміцнить безпеку НАТО – Вершбоу

Колишній заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу закликає НАТО зробити новий крок у відносинах з Україною – надати Києву статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Про це він написав у статті для Real Clear World, повідомляє Голос Америки.

За його словами, наразі приєднання Києва до НАТО неможливе через існуючий стан безпеки, а також необхідність реформування оборонного сектору України.

Водночас Вершбоу переконаний, що запрошення України стати партнером з розширеними можливостями є природнім кроком у відносинах НАТО з Києвом.

НАТО запровадило механізм партнерства з розширеними можливостями з діалогу та співпраці ЕОР (Enhanced Opportunities Partnership) в 2014 році. Метою цього партнерства є покращення взаємодії між країнами-членами Альянсу з ключовими країнами-партнерами.

Статус ЕОР дається тим партнерам, які роблять значний внесок до місій НАТО. Перелік країн-кандидатів включає Австралію, Фінляндію, Грузію, Йорданію та Швецію.

України немає в цьому списку, хоча, переконаний Вершбоу, Київ відповідає всім критеріям для цього статусу.

Він нагадав, що Україна бере участь в місіях НАТО, збільшила внесок до місії з консультування та навчання сил в Афганістані, надавала значну допомогу операціям союзників на Балканах та в Середземноморському регіоні, і є однією з чотирьох країн без статусу членства, які беруть участь в Силах реагування НАТО, поряд з Грузією, Фінляндією та Швецією.

Також Україна спрямовує 5% валового внутрішнього продукту на оборону – більше ніж будь-яка країна-член НАТО. За чотири роки війни з підтримуваними Росією силами на Донбасі Україна сформувала найбільш випробувану в боях військову силу на Європейському континенті і значно зміцнила військово-промисловий комплекс, наголошує експерт.

"Ніхто так добре не знає Росію, як Україна, а також не має такого значного практичного досвіду у протистоянні російським кібернападам, дезінформації та іншим формам "гібридної війни"", - пише Вершбоу.

Він переконаний, що для Альянсу українські можливості, знання та технічні спроможності є дуже цінними.

"Україна засвідчила, що вона гідна перейти на новий рівень відносин з НАТО. Надання статусу ЕОР буде не тільки символічним визнанням її важкої роботи на підтримку Альянсу, але і зміцнить безпеку НАТО", - наголосив Вершбоу.

Раніше заступниця генерального секретаря НАТО, американський дипломат Роуз Геттемюллер у інтерв'ю "Європейській правді" заявила, що в Альянсі розглядають можливість надання Україні статусу ЕОР.