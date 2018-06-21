Предоставление Украине статуса "расширенных возможностей" укрепит безопасность НАТО – Вершбоу

Бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу призывает НАТО сделать новый шаг в отношениях с Украиной – предоставить Киеву статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Об этом он написал в статье для Real Clear World, сообщает Голос Америки.

По его словам, сейчас присоединение Киева к НАТО невозможно из-за существующего положения безопасности, а также необходимости реформирования оборонного сектора Украины.

В то же время Вершбоу убежден, что приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом.

НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству (Enhanced Opportunities Partnership – ред.) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса с ключевыми партнерами.

Статус ЕОР дается тем партнерам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию.

Украины нет в этом списке, хотя, убежден Вершбоу, Киев соответствует всем критериям для этого статуса.

Он напомнил, что Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Также Украина направляет 5% валового внутреннего продукта на оборону – больше, чем любая страна-член НАТО. За четыре года войны с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе Украина сформировала наиболее испытанную в боях военную силу на Европейском континенте и значительно укрепила военно-промышленный комплекс, отмечает эксперт.

"Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибернападениям, дезинформации и другим формам "гибридной войны"", - пишет Вершбоу.

Он убежден, что для Альянса украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными.

"Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЕОР будет не только символическим признанием ее тяжелой работы в поддержку Альянса, но и укрепит безопасность НАТО", - подчеркнул Вершбоу.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер в интервью "Европейской правде" заявила, что в Альянсе рассматривают возможность предоставления Украине статуса ЕОР.