Трамп заборонив розділяти сім'ї, які незаконно в'їхали в США

Президент США Дональд Трамп заборонив роз'єднувати сім'ї, які нелегально прибули до Сполучених Штатів Америки.



Відповідний указ він підписав 20 червня.



Трамп зазначив, що американські закони передбачають за неналежний в'їзд до країни штраф чи ув'язнення – і Білий дім стоїть на стороні закону



"Політика чинної адміністрації полягає в підтримці єдності сім'ї, включно з утриманням членів іноземної сім'ї спільно в разі їх затримання, коли це відповідає закону і наявним ресурсам", – йдеться в указі.



"Шкода що нездатність Конгресу діяти і судові розпорядження змусили адміністрацію розділяти іноземні сім'ї для ефективного дотримання закону", – додається в ньому.



Високопоставлений чиновник Міністерства юстиції заявив, що указ Трампа спрямований на припинення поділу сімей, які незаконно перетинають кордон, повідомляє "Associated Press".



Співробітник служби охорони здоров'я і соціальних служб заявила, що понад 2300 дітей, які були відокремлені від батьків на кордоні в результаті політики "нульової терпимості" до незаконних мігрантів, не возз'єднуватися з сім'ями негайно.