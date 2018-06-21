Трамп запретил разделять семьи, которые незаконно въехали в США

Президент США Дональд Трамп запретил разъединять семьи, которые нелегально прибыли в Соединенные Штаты Америки.

Соответствующий указ он подписал 20 июня.

​Трамп отметил, что американские законы предусматривают за ненадлежащий въезд в страну штраф или тюремное заключение – и Белый дом стоит на стороне закона

"Политика действующей администрации заключается в поддержании единства семьи, включая содержание членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, когда это соответствует закону и имеющимся ресурсам", – говорится в указе.

"Жаль что неспособность Конгресса действовать и судебные распоряжения вынудили администрацию разделять иностранные семьи для эффективного соблюдения закона", – добавляется в нем.

Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции заявил, что указ Трампа направлен на прекращение разделения семей, незаконно пересекающих границу, сообщает "Associated Press".

Сотрудник службы здравоохранения и социальных служб заявила, что более 2300 детей, которые были отделены от родителей на границе в результате политики "нулевой терпимости" к незаконным мигрантам, не воссоединяться с семьями немедленно.