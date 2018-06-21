НАЗК дорікнуло чиновникам за преміювання кузена і стажування сина

1839 переглядів
Четвер, 21 червня 2018, 10:36

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 6 протоколів про адміністративні правопорушення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Протоколи складено стосовно екс-начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Гнатюка Богдана Йосиповича та директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН Гриценка Володимира Ілліча, повідомляє НАЗК.

Гнатюк як керівник територіального органу Держекоінспекції підписав 2 накази про преміювання працівників інспекції, зокрема і свого двоюрідного брата.

Посадовець не повідомив Держекоінспекцію про суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями.

А Гриценко не повідомив органам управління, до сфери яких належить навчальний центр, про конфлікт інтересів при підписанні наказу щодо продовження своєму сину, старшому науковому співробітнику цього центру, строку стажування в американській компанії Wellington Company.

НАЗК нагадує, що за ст..172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення неповідомлення про конфлікт інтересів тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту – штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку", – наголошує агентство.

Олена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАЗК корупція
powered by lun.ua
По темі
НАЗК поскаржилось до суду на декларації Бочковського та ще 6 посадовців 12 червня 2018, 15:26
НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших топ-чиновників 8 червня 2018, 19:15
НАЗК перевірить декларації нардепів Мураєва, Богуслаєва та Шкірі 8 червня 2018, 15:18
Усі новини
Головні новини
Денісова підозрює, що Сенцова годують примусово
У БПП пропонують віддати міністерське крісло радниці Порошенка
Суд у справі про держзраду Януковича перенесли: захист не привів свідків
Надання Україні статусу "розширених можливостей" зміцнить безпеку НАТО – Вершбоу
Усі новини
здоров'я

12 простих кроків до здорового харчування

історії

Два дні з мамами ЛГБТ-дітей, які приїхали на Київпрайд