НАЗК дорікнуло чиновникам за преміювання кузена і стажування сина

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду ще 6 протоколів про адміністративні правопорушення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Протоколи складено стосовно екс-начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Гнатюка Богдана Йосиповича та директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН Гриценка Володимира Ілліча, повідомляє НАЗК.

Гнатюк як керівник територіального органу Держекоінспекції підписав 2 накази про преміювання працівників інспекції, зокрема і свого двоюрідного брата.

Посадовець не повідомив Держекоінспекцію про суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями.

А Гриценко не повідомив органам управління, до сфери яких належить навчальний центр, про конфлікт інтересів при підписанні наказу щодо продовження своєму сину, старшому науковому співробітнику цього центру, строку стажування в американській компанії Wellington Company.

НАЗК нагадує, що за ст..172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення неповідомлення про конфлікт інтересів тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту – штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку", – наголошує агентство.