НАПК упрекнуло чиновников за премирование кузена и стажировку сына

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.



Протоколы составлены в отношении экс-начальника Государственной экологической инспекции в Житомирской области Гнатюка Богдана Иосифовича и директора Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Гриценко Владимира Ильича, сообщает НАПК.



Гнатюк как руководитель территориального органа Госэкоинспекции подписал 2 приказа о премировании работников инспекции, в том числе своего двоюродного брата.



Чиновник не сообщил Госэкоинспекции о противоречии между частным интересом и служебными полномочиями.



А Гриценко не сообщил органам управления, в сферу которых входит учебный центр, о конфликте интересов при подписании приказа о продлении своему сыну, старшему научному сотруднику этого центра, срока стажировки в американской компании Wellington Company.



НАПК напоминает, что по ст..172-7 Кодекса об административных правонарушениях неуведомление о конфликте интересов влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта – штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов.



"Составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", – отмечает агентство.