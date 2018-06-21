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НАПК упрекнуло чиновников за премирование кузена и стажировку сына

Четверг, 21 июня 2018, 10:36

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Протоколы составлены в отношении экс-начальника Государственной экологической инспекции в Житомирской области Гнатюка Богдана Иосифовича и директора Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Гриценко Владимира Ильича, сообщает НАПК.

Гнатюк как руководитель территориального органа Госэкоинспекции подписал 2 приказа о премировании работников инспекции, в том числе своего двоюродного брата.

Чиновник не сообщил Госэкоинспекции о противоречии между частным интересом и служебными полномочиями.

А Гриценко не сообщил органам управления, в сферу которых входит учебный центр, о конфликте интересов при подписании приказа о продлении своему сыну, старшему научному сотруднику этого центра, срока стажировки в американской компании Wellington Company.

НАПК напоминает, что по ст..172-7 Кодекса об административных правонарушениях неуведомление о конфликте интересов влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта – штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов.

"Составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке", – отмечает агентство.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАПКкоррупция
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