Папа Римський: популісти створюють психоз навколо мігрантів

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Четвер, 21 червня 2018, 10:58

Папа Римський Франциск вважає, що популісти "створюють психоз" навколо питання про імміграцію.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Франциск зазначив, що старіючим суспільствам, подібним до Європи, загрожує "велика демографічна зима" і вони потребують більше іммігрантів.

"Я вважаю, що не можна відмовляти людям, які приїжджають. Ви повинні приймати їх, допомагати їм, доглядати за ними, супроводжувати їх, а потім подивитися, де їх розмістити, але по всій Європі", - сказав він.

Папа Римський похвалив Італію та Грецію за їхню "сміливість і щедрість" у питанні прийому мігрантів.

Європейська правда

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Теми: релігія міграція
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