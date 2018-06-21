Папа Римський: популісти створюють психоз навколо мігрантів

Папа Римський Франциск вважає, що популісти "створюють психоз" навколо питання про імміграцію.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

Франциск зазначив, що старіючим суспільствам, подібним до Європи, загрожує "велика демографічна зима" і вони потребують більше іммігрантів.

"Я вважаю, що не можна відмовляти людям, які приїжджають. Ви повинні приймати їх, допомагати їм, доглядати за ними, супроводжувати їх, а потім подивитися, де їх розмістити, але по всій Європі", - сказав він.

Папа Римський похвалив Італію та Грецію за їхню "сміливість і щедрість" у питанні прийому мігрантів.

Європейська правда