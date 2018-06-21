Папа Римский: популисты создают психоз вокруг мигрантов

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Четверг, 21 июня 2018, 10:58

Папа Римский Франциск считает, что популисты "создают психоз" вокруг вопроса об иммиграции.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Франциск отметил, что стареющим обществам, таким как Европа, угрожает "большая демографическая зима" и им нужно больше иммигрантов.

"Я считаю, что нельзя отказывать людям, которые приезжают. Вы должны принимать их, помогать им, заботиться о них, сопровождать их, а потом посмотреть, где их разместить, но по всей Европе", - сказал он.

Папа Римский похвалил Италию и Грецию за их "смелость и щедрость" в вопросе приема мигрантов.

Европейская правда

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Темы: религия миграция
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