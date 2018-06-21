У Києві прощаються з Іваном Драчем

21 червня вранці в Києві проходить прощання з українським поетом та громадським діячем Іваном Драчем.

Відспівування почалося о 10:30 у Володимирському соборі, передає "Радіо Свобода".

Прощання з Іваном Драчем Радіо Свобода

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить поминальну літургію.

Опівдні жалобна процесія відбуде на кладовище села Теліжинці в Київській області.

Іван Драч помер 19 червня.

Керівники української держави висловили співчуття у зв’язку з його смертю.

Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем.

Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006).