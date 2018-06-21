В Киеве прощаются с Иваном Драчем

21 июня утром в Киеве проходит прощание с украинским поэтом и общественным деятелем Иваном Драчем.



Отпевание началось в 10:30 во Владимирском соборе, передает "Радио Свобода".

Прощание с Иваном Драчем Радио Свобода

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет возглавит поминальную литургию.



В полдень траурная процессия отправится на кладбище села Тележинцы в Киевской области.



Иван Драч умер 19 июня.



Руководители украинского государства выразили соболезнования в связи с его смертью.



Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области. Он был переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем.



Драч – первый глава "Народного Руха Украины" (1989), Герой Украины (2006).