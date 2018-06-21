В Киеве прощаются с Иваном Драчем
21 июня утром в Киеве проходит прощание с украинским поэтом и общественным деятелем Иваном Драчем.
Отпевание началось в 10:30 во Владимирском соборе, передает "Радио Свобода".
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет возглавит поминальную литургию.
В полдень траурная процессия отправится на кладбище села Тележинцы в Киевской области.
Иван Драч умер 19 июня.
Руководители украинского государства выразили соболезнования в связи с его смертью.
Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области. Он был переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем.
Драч – первый глава "Народного Руха Украины" (1989), Герой Украины (2006).
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