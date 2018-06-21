Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве прощаются с Иваном Драчем

Четверг, 21 июня 2018, 11:03

21 июня утром в Киеве проходит прощание с украинским поэтом и общественным деятелем Иваном Драчем.

Отпевание началось в 10:30 во Владимирском соборе, передает "Радио Свобода".

Прощание с Иваном Драчем
Прощание с Иваном Драчем
Радио Свобода

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет возглавит поминальную литургию.

В полдень траурная процессия отправится на кладбище села Тележинцы в Киевской области.

Иван Драч умер 19 июня.

Руководители украинского государства выразили соболезнования в связи с его смертью.

Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области. Он был переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем.

Драч – первый глава "Народного Руха Украины" (1989), Герой Украины (2006).

"Украинская правда" в Threads

Темы: культура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
культура
Похищенная память. Как Альбин Гавдзинский живописал сооружение Каховской ГЭС
Фукусима, захват самолета, подкаст с убийцей: подборка сериалов июля
Противояд. Памяти Виктории Амелиной
Последние новости
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
Все новости...
Реклама: