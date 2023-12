Посли G7 закликали до обміну Сенцова і інших політв’язнів

Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному "Групою підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 в 2018 році.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями і затриманими в Росії. Їхнє звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

#G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX