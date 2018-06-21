Посли G7 закликали до обміну Сенцова і інших політв’язнів

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Четвер, 21 червня 2018, 11:33

Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному "Групою підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 в 2018 році.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями і затриманими в Росії. Їхнє звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Державний департамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в'язнів у Росії та закликає РФ терміново звільнити цих людей.

Європейська правда

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