Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных

Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другим украинским заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

#G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 21, 2018

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российской власти немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом количества политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Европейская правда