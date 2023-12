Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных

Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другим украинским заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

