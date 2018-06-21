Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных

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Четверг, 21 июня 2018, 11:33

Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен незаконно заключенных в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другим украинским заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российской власти немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом количества политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Европейская правда

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